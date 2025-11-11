Sábado – Pense por si

Portugal

Angola 1975: crónica do nascimento de uma nação

António Luís Marinho 11 de novembro de 2025 às 23:00

A guerrilha urbana, a espera ansiosa, o cerco a Luanda, as filas para a comida e para fugir, e a decisão de não sair. Há 50 anos nasceu a República Popular de Angola. 30 mil portugueses ficaram.

10 de novembro de 1975. Tinha decidido ficar em Angola. Jovem de 20 anos, casado recentemente com uma jovem da mesma idade, tínhamos visto partir praticamente toda a família. Estávamos sós, numa cidade quase deserta, com centenas de casas fechadas.

