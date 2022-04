Excelentíssima Senhora Diretora,





Nos termos do disposto no artigo 2 n.º 2 alínea c), da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro (Lei de Imprensa), o direito dos cidadãos a serem informados é garantido, nomeadamente, através do reconhecimento dos direitos de resposta e de retificação.Ao abrigo do disposto nos artigos 24, 25 e 26 da Lei da Imprensa, a signatária vem exercer o seu direito de resposta e de exigência de retificação, com base nos fundamentos que se passam a expor.Na edição n.º 033 de 17.03.2022 da Revista Sábado, foi publicada uma peça jornalística, da autoria do Jornalista Paulo Barriga, a propósito de alegadas irregularidades nos processos de seleção de candidatos a cargos de chefia na Câmara Municipal de Beja (CMB), na qual é visada a ora signatária.A notícia pretende levar o leitor a crer que a definição dos critérios e parâmetros para o procedimento concursal para a Divisão de Cultura ocorreu em momento posterior à publicação do aviso de abertura, sugerindo que se tratou de uma espécie de concurso à medida, tendo como objetivo beneficiar a signatária.Desde já se esclarece que os parâmetros e critérios de avaliação dos candidatos aos procedimentos concursais para cargos de chefia na Câmara Municipal de Beja são definidos pelo júri do concurso. No caso dos procedimentos concursais lançados pela Câmara Municipal de Beja esta definição de critérios ocorreu à posteriori, isto é, após a abertura dos procedimentos. Repete-se que assim procedeu a Câmara Municipal de Beja em todos os nove concursos que foram lançados.Em todos os procedimentos concursais a que se candidatou, a signatária sempre concorreu de forma justa, honesta e imparcial com os seus pares, apenas dependendo do mérito, das suas habilitações académicas e prestígio profissional detalhados no seu currículo.Apesar de se ter candidatado à chefia da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, é falsa a informação veiculada no sentido de que a signatária foi nomeada para assumir esse cargo. Na verdade, a signatária foi excluída do concurso porquanto não compareceu à segunda fase da avaliação a entrevista.Por este motivo, o próprio título desta peça jornalística é enganador, uma vez que a signatária venceu dois (e não três) procedimentos concursais, um dos quais relativo à chefia da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social - recusou por email no dia 27 de janeiro de 2020.Ademais, a signatária é alheia a quaisquer lapsos de escrita constantes nas atas do júri de avaliação, à gestão documental anexa ao procedimento concursal e a eventuais dilações na conclusão do mesmo.Cumpre, ainda, esclarecer que o Jornalista Paulo Barriga contactou a signatária por email com questões relativas à presente peça, e que a mesma respondeu no dia 21 de fevereiro de 2022, sendo falso que a signatária "não quis responder às perguntas colocadas pela Sábado".Por estes motivos, a signatária não se conforma com a desinformação presente nesta peça jornalística persecutória, e considera que a mesma atenta gravemente ao seu bom nome, mérito e prestígio profissional, pelo que exige a sua imediata retificação.