2018 poderá registar um recorde e ser o ano com mais mortes em Portugal. Até ao sábado, dia 4, 71 mil pessoas no país faleceram, ultrapassando por 3 mil o número de mortes no período idêntico de 2016 e 2017. Em média, morrem cerca de 300 diariamente em Portugal.

As causas mais óbvias poderão ser, em primeiro lugar, o envelhecimento da população portuguesa – em 2015, 2,1 milhões de pessoas (quase 20% da população portuguesa) tinham 65 anos ou mais, numa tendência que irá subir: prevê-se que 2030 os idosos representem cerca de 26% da população. No ano mesmo ano, havia 140 idosos por cada 100 jovens, segundo o Relatório de Portugal de Março de 2017 do Gabinete de Estratégia e Planeamento nacional. Este, por sua vez, pode ser explicado pela melhoria da qualidade de vida, aumento da longevidade e diminuição do índice de fecundidade no país.

A segunda causa poderá estar relacionada com o pico de calor extremo sentido no país nos últimos dias, onde recordes de temperatura foram batidos: no sábado, dia 4 de Agosto, mais de 310 pessoas morreram (a maioria dos mortos tinha mais de 70 anos), tornando-se o dia de Verão com mais mortes este ano. Logo na sexta-feira registaram-se 226 mortes, sendo a população idosa e as crianças as mais afectadas pelas altas temperaturas.

Seguindo a tendência dos países desenvolvidos, a população idosa tem aumentado e o número de óbitos tem subindo de forma gradual. Até 2016, as mortes em Portugal rondaram o patamar dos 110 mil e há dez anos situavam-se nos 104 mil por ano. Foi em 2008 que a mudança demográfica se concretizou: o país passou a ter mais mortes do que nascimentos, um fenómeno sociodemográfico que atingiu um pico em 2017: a população teve um saldo negativo de cerca de 24 mil pessoas.

De acordo com o Diário de Notícias, com base nos testes de paramiloidose (comummente conhecida como "doença do pezinho"), realizados este ano, e nos dados do sistema de Vigilância Diária da Mortalidade, na primeira metade houve um aumento de 97 nascimentos num total de 41 786 relativamente ao período homólogo de 2017. Esta subida, porém, não equilibra as 3 mil mortes de pessoas nos mesmos meses de 2017.

"Estamos a empurrar a idade da morte até cada vez mais tarde, com muita população próxima dos 100 anos", explica ao DN a presidente da Sociedade Portuguesa de Demografia. "Somos uma população idosa, acabamos por ter uma concentração de mortalidade em idades tardias, é inevitável" (…) Falta o segundo semestre todo, mas mantendo a evolução dos últimos meses, e com esta onda de calor, podemos vir a agravar os indicadores de mortalidade", defende Maria Filomena Mendes.

Em declarações à mesma publicação, Maria João Valente Rosa, directora da Pordata, alerta para o facto de não se poder confundir taxa e risco de mortalidade com óbitos. "O risco de mortalidade é hoje menor em todas as idades, mas temos de facto mais óbitos porque temos cada vez mais pessoas em idades em que a mortalidade é maior, população mais vulnerável a estes fenómenos de picos de calor ou frio. Se virmos os dados da Pordata, notamos que há 50 anos tínhamos muito menos óbitos mas o risco de mortalidade era muito maior."

Nos próximos anos, prevê-se que a balança demográfica não fique equilibrada: o saldo natural terá tendência para se agravar, com os nascimentos a ficar entre os 85 a 87 mil por ano e o aumento de óbitos. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística, até 2080 o país perderá população, passando dos 10,3 milhões para 7,7 milhões de residentes. O número de idosos poderá passar de 2,2 milhões para 2,8 milhões e os jovens sofrerão uma descida acentuada, de 1,4 milhões para 900 mil. Mesmo que a taxa de fecundidade suba nos próximos anos, o desequilíbrio demográfico não ficará resolvido porque as gerações futuras terão menos elementos.