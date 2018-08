Empresas falam em mais de 60 mil vagas. Emigração e crise provocaram falta de mão-de-obra.

Em Portugal, estima-se que faltem mais de 60 mil operários da construção civil, entre pedreiros, carpinteiros, trolhas, pintores ou chefes de equipa ou trabalhadores não qualificados.



De acordo com o Diário de Notícias, durante dez anos de crise, 37 mil empresas fecharam e mais de 260 mil trabalhadores abandonaram a construção civil em Portugal. Com a retoma e o aumento do investimento, há falta de mão-de-obra.



No primeiro trimestre do ano, o investimento em construção civil aumentou 2,3% relativamente ao mesmo período de 2017, indica o jornal, ao que se somou uma subida de 20% no licenciamento de habitação.



Mas a emigração não explica tudo. Reis Campos, presidente da AICCOPN - Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas, desconfia das empresas. "Com a procura actual da construção, o nível de desempregados deveria ser tendencialmente nulo. Para que serve estarem inscritos no IEFP se depois, quando pedimos trabalhadores, não nos fornecem? Ou será que estão é a trabalhar clandestinamente?", questiona. As empresas suspeitam que 25 mil pessoas se encontrem nesta situação, o que leva a desvio de fundos da Segurança Social e do Fisco.



Os empresários defendem que o sector deve ser tornado mais aliciante para os jovens e um regime de circulação de trabalhadores das empresas entre os países em que operam.