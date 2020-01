Mais 18 mil cidadãos estrangeiros receberam já o Número de Identificação de Segurança Social (NISS) ao abrigo da medida 'NISS na Hora', que entrou em vigor em 2 de janeiro, disse hoje a ministra da tutela.

Segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que visitou hoje um dos balcões de atendimento em Lisboa, este número é a prova de que havia grande procura e que com uma simplificação dos processos foi possível responder melhor às pessoas.

"Quanto mais descomplicarmos mais as pessoas entram no sistema", disse adiantando que, do total de 18 mil 51% são cidadãos brasileiros e oito por cento são provenientes da Índia.

Dirigido aos cidadãos estrangeiros residentes em Portugal que pretendam iniciar atividade profissional, o NISS na Hora visa "tornar mais rápido e simples o registo de cidadãos estrangeiros no sistema da Segurança Social, agilizando também a simplificação dos processos de atribuição de vistos".

Segundo o executivo, foram disponibilizados 108 balcões NISS na Hora em todo o país, tanto nas sedes dos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social como nos Serviços Locais de Atendimento.

Desde que a medida entrou em vigor o número tem vindo a crescer.

A ministra explicou que os 18 mil incluem novos processos e processos pendentes que beneficiaram desta medida que permite verificar todos os requisitos para a atribuição imediata do número de segurança social.

Os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, que vão iniciar uma atividade profissional podem através desta ferramenta aceder ao número de identificação da segurança social de forma imediata.

Ao longo do ano de 2019, inscreveram-se na Segurança Social cerca de 160 mil dos 480 mil estrangeiros residentes no país, segundo dados do Ministério.