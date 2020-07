Profissionais de saúde estiveram bem na crise, DGS nem por isso

Os profissionais de saúde têm estado muito bem na resposta dada no âmbito da pandemia da covid-19 e recebem nota máxima de 75,8% dos portugueses. Já no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, apenas 31% dizem que tem estado muito bem e a Direção-geral de Saúde (DGS) recebe mesmo nota negativa de 33,4% das pessoas. A conclusão é do barómetro de julho da Intercampus para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã/CMTV, segundo o qual quem também tem estado muito bem é o Presidente da República: 25,6% dos inquiridos dão-lhe também a nota máxima (apesar de 16% dizerem que esteve menos bem), enquanto que apenas 19,4% o fazem em relação ao primeiro-ministro.

