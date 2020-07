Covid-19 em Portugal: Mais 229 novos casos e três mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou esta quarta-feira mais três vítimas mortais devido à Covid-19, elevando o total para 1.705. Destas três vítimas, duas delas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 229 novos casos do novo coronavírus, havendo agora 49.379 casos no País. Destes, 172 foram confirmados na região de Lisboa e Vale do Tejo - cerca de 75% de todos os casos confirmados no país nas últimas 24 horas.

Em relação ao dia anterior, foram dados como recuperados mais 370 doentes da Covid-19. Há em Portugal 34.369 pessoas recuperadas da doença.



O número de internados é agora de 431, menos oito que no dia anterior. Destes, o número de hospitalizações em unidades de cuidados intensivos é de 59, que se manteve igual nas últimas 24 horas.





A Europa ultrapassou esta quinta-feira os 15 milhões de infetados pela Covid-19, sendo que é também o continente mais afetado em termos de número de mortes: 206.633 mortos, dos 626.994 registados em todo o mundo.

Mais de metade dos casos europeus concentram-se na Rússia, Reino Unido, Espanha e Itália, segundo uma contagem feita pela Agência France Presse (AFP) junto de fontes oficiais. Os dados, que reportam às 8h00, indicam que a Europa registava 3.002.861 casos, para um total mundial de 15.237.784 infeções.