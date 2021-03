Mobilidade pouco aumentou nos primeiros dias de desconfinamento

Os dados da Google baseados na localização geográfica mostram que a mobilidade subiu de forma ligeira nos primeiros dois dias de desconfinamento. Esta terça-feira, peritos e políticos voltam a reunir-se no Infarmed para fazer novo ponto de situação da pandemia.

As mais lidas

O início do desconfinamento não parece ter tido grande impacto na mobilidade dos portugueses. De acordo com os dados recolhidos e divulgados pela Google, relativos à localização geográfica, os primeiros dois dias da fase inicial de desconfinamento (não existem dados mais recentes) resultaram num ligeiro aumento da mobilidade nos vários segmentos, mas quase sempre de forma marginal. Foi sobretudo nos parques e jardins que a mobilidade mais aumentou, o que pode estar relacionado com a reabertura das escolas das crianças mais pequenas.







Portugal Covid-19 Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Artigo Anterior Próximo Artigo

Leia mais no Jornal de Negócios