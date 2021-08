Escrituras e divórcios passam a poder ser feitos à distância

Fazer uma escritura pública da venda de um imóvel pertencente a 15 herdeiros, obrigando a que estejam todos presentes no mesmo local, no mesmo dia e à mesma hora, poderá deixar de ser uma dor de cabeça. O mesmo para um divórcio por mútuo consentimento em que uma das partes esteja no estrangeiro. Ou para a elaboração de uma procuração por uma pessoa que se encontre a viver no outro lado do mundo, mas que pretende que um seu familiar possa gerir os negócios que mantém em Portugal.







Getty Images