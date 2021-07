Recordar um homem que fez história em tempos tribais

1. Escrevo este artigo pouco depois de saber da morte de Otelo Saraiva de Carvalho. Devo-lhe muito por um dia único, 25 de Abril de 1974, e não lhe devo nada pelos anos seguintes, bem pelo contrário. As coisas são assim, a história é assim, e o homem vai ficar preso nessa dualidade junto dos que partilharam o mesmo tempo histórico.



2. Depois tudo vai assentar, quando já não viverem os que eram jovens e adultos em 1974, ou na década seguinte, os que conhecerem os primeiros dias de liberdade e depois viram um dos homens que a fez fazer tudo para acabar com ela. Mas a história lembrará o Otelo do 25 de Abril, porque a marca da sua acção é infinitamente mais importante nesse dia do que nos delírios revolucionários dos anos seguintes, e por fim no ensaio de um terrorismo tardio e serôdio, sem objecto nem sentido.



3. Nos dias que atravessamos, de reducionismo da política à arregimentação tribal, Otelo terá o panegírico do herói e o vilipêndio do criminoso, e não vai haver capacidade para olhar para ele com distanciação. Já começou à hora e dia em que escrevo, Ventura já disse que ele deveria estar na cadeia, o Observador está cheio de artigos sobre as FP25 de Abril, e a nostalgia do PREC do lado do COPCON e dos GDUPs, está também aí por todo o lado.