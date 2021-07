Santos e diabos

As novas gerações, que nasceram depois de tudo – do 25 de Abril, do 25 de Novembro –, vão estudando, viajando, comparando. E eis que as propagandas de ontem dão lugar aos factos de hoje sem histeria ou drama.

EU SEI QUE NÃO PARECE, mas começo a sentir alguma paz com a história política do século XX. Não falo dos radicais, que existem dos dois lados, e que se alimentam mutuamente como dois velhos senis e desdentados. Falo da maioria. O tempo passa, a lei da morte vai levando as vítimas e os algozes da ditadura ou do PREC.



As novas gerações, que nasceram depois de tudo – do 25 de Abril, do 25 de Novembro –, vão estudando, viajando, comparando.



E eis que as propagandas de ontem dão lugar aos factos de hoje sem histeria ou drama.