O Presidente sempre foi assim, não foi?! Exclusivo

Longe de súbitas vergonhas alheias (que cirandam nos partidos e grupinhos que nunca gostaram de Marcelo Rebelo de Sousa), existe o resto do País, as pessoas que continuam a achar que Marcelo é o que somos (quase) todos nós, com erros, inconveniências e omissões.