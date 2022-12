“Gosto muito de me ouvir falar. Ouves-me?!”

QUANTO MAIS pessoas conheço, maior é o número de pessoas que não conheço. Não sei se é de mim, mas tudo indica que seja. Diz-se que temos dois ouvidos e uma boca, para ouvirmos o dobro do que falamos. Não sou de seguir frases feitas, mas esta sempre me pareceu feita de um bom conselho. Tento ouvir mais do que falo, e quando falho, volto a fazer-me aluno até acertar. No entanto, há quem veja nesta frase tão concreta, múltiplas maneiras de a virar do avesso, e inverta o sentido de tão útil conselho. Aconteceu-me na semana passada, naquela que foi uma de tantas vezes antes dessa.