Há 29 minutos

Uma morte violenta Exclusivo

Tiago Danu era um modelo em ascensão no mundo da moda, mas acabou assassinado num ajuste de contas entre gangues em Setúbal. Pode também ver como a crise (não) está a afetar o exclusivo mundo do luxo; e surpreender-se com as confissões do ator Virgílio Castelo, que admite que escreve poesia desde miúdo.