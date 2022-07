Um aborto de país

A ESCRITORA e ensaísta Siri Hustvedt, que reside há anos em Brooklyn, vivia no Minnesota em 1972 quando o aborto era ilegal. Lembra-se bem do terror da clandestinidade, das fotos dos cadáveres das mulheres cujas cirurgias caseiras de remoção de fetos deram para o torto, da vergonha do espectro da gravidez perante o pai, do namorado de 21 anos (ela tinha 16) que a abandonou durante horas numa clínica para um simples teste de gravidez – não havia autotestes no início dos anos 70.