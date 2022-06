A importância dos bons modos

A ausência de empatia é o primeiro sinal de desumanização colectiva, e os comentários virulentos às declarações do antigo líder do PS, quando este assegurou que responderia ao tribunal sobre as suas viagens ao Brasil “caso as perguntas fossem feitas com bons modos”, são lamentáveis.

A figura pública mais injustiçada dos últimos dias foi o ex-primeiro-ministro e estátua viva à amizade José Sócrates. A ausência de empatia é o primeiro sinal de desumanização colectiva, e os comentários virulentos às declarações do antigo líder do PS, quando este assegurou que responderia ao tribunal sobre as suas viagens ao Brasil "caso as perguntas fossem feitas com bons modos", são lamentáveis. Quem nunca, ao acabar de roubar uma ourivesaria e ser apanhado em flagrante, sentiu que poderia devolver os valores em trânsito caso a patrulha da GNR lhe pedisse com jeitinho, tipo: "Passe para cá as pérolas, se fizer o obséquio?"