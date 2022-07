Ruja, a rainha das criptomoedas

A plateia cheia estava à espera de a receber no habitual vestido de alta-costura, celebrando os 4 mil milhões de dólares já acumulados do novo criptoactivo. Ruja não apareceu. A 25 de Outubro, apanhou um voo da Ryanair de Sófia para Atenas e nunca mais foi vista.

Como todos os ativos financeiros novos, voláteis e que escapam a mecanismos regulatórios, as criptomoedas são deusas com pés de barro. Mas há gente na posse plena das suas faculdades mentais que gasta tudo o que tem numa moeda-fantasma cuja unidade pode valer mais de 18 mil euros – caso da mais credível, a bitcoin – mas que perdeu 70% do seu valor nos últimos sete meses.