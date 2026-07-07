Sócrates, a culpa e a razão

Portugal não tem uma cultura patriótica, não conhece a sua história, não tem valores sobre a sua identidade, despreza a língua portuguesa, e torna-se palco da manipulação sistemática nas redes sociais. Com uma excepção perversa: o futebol.

Toda a gente sabe que, há muito tempo, tenho a convicção da culpabilidade de José Sócrates. Não é de agora, vem de há muito tempo, quando Sócrates foi protegido pelo PSD (e pelo PCP acrescente-se) quando já havia suficientes provas das suas malfeitorias, mesmo estando longe de se saber o que se sabe hoje. E provas mesmo, que ele próprio admitiu em vários casos de forma enviesada. Aliás, sou de há muito o alvo de um blogue socrático por excelência, e bem, porque sabem que eu sei o que outros ocultaram quando a coisa era complicada e, hoje, que ela é mais simples, são todos guerreiros anti-socráticos.