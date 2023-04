Se pensam que me agrada ter de parecer que defendo este Governo medíocre...

…estão completamente enganados. Não me agrada de todo. Só que as minhas prioridades estão na saúde da democracia em crise, muito para além de o Governo ser punido pela mediocridade que tem mostrado, não em tudo, mas em coisas suficientes para merecer o epíteto. O que está em causa é que muita da ofensiva política contra este Governo vem de uma combinação entre uma direita radicalizada, hoje muito poderosa na comunicação social, e que, pela sua acção, ajuda ao crescimento de um populismo antidemocrático do Chega. É a degenerescência da democracia que me importa, em dois aspectos, no institucional-político, com a radicalização extremada, e no social, com a ofensiva “neo-liberal” cujo alvo é conseguir a mais significativa mudança político-social desde o 25 de Abril, em áreas como o Estado social, as empresas públicas, o SNS, a “libertação” da “iniciativa privada” da regulação, a liberalização dos despedimentos, uma maior força patronal nas negociações laborais, etc. Nesta ofensiva todos os meios são usados, mesmo que venham “do outro lado”. Nunca vi a direita ter tantas ambiguidades com as greves dos professores ou meter no mesmo saco manifestações anti-senhorios e as dos defensores do alojamento local. É agitação, é contra o Governo? Serve.



A ofensiva

Estes sectores, muito activos e agressivos, em campanhas contra alvos governamentais, em que caindo um se voltam imediatamente de um alvo para outro, usando essencialmente trivialidades empoladas ao maior grau. No meio das trivialidades há críticas sérias, mas o modo como se usa uma permanente amálgama mostra como não é o que é sério que lhes importa, mas o “movimento” do tiro ao alvo.