Os tempos interessantes

Lula tinha as posições pró-Rússia na questão da guerra da Ucrânia, já antes de ser eleito, mas isso não estava no centro da sua acção política.

Eu não sei se as pessoas estão a compreender até que ponto vivemos nos “tempos interessantes” da pseudomaldição chinesa que afinal é inglesa. Vivemos um clima de guerra, no mundo inteiro, do Japão à Moldova, e de guerra a sério na Ucrânia. Não penso, no dia de hoje em que escrevo, que haja um risco de um conflito nuclear generalizado – a realidade da “destruição mútua assegurada” funciona –, mas o retorno de um conflito convencional à Europa, com a agravante de haver novas armas com maior capacidade de destruição. É uma continuação da II Guerra Mundial, numa geografia que a conheceu da maneira mais cruel.