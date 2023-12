Prognósticos antes do início do jogo

Não tenho por hábito fazer prognósticos a não ser no fim do jogo, frase muito mais sábia do que parece. Mas abro uma excepção para esta crise política: vai ser má, muito má, com sérias consequências no futuro imediato. Só uma coisa o pode impedir: ou o PSD ou PS ganham com maioria absoluta ou vamos entrar num período de enorme instabilidade política. E ninguém está preparado para isso, nem os políticos, nem os partidos, nem a sociedade, nem a economia, nem nada.