O debate no PS

Confesso o meu pouco interesse pelo debate dos candidatos do PS. Já as condições das duas candidaturas para uma política de alianças para um PS minoritário, quer como primeiro, quer como segundo, seriam muito mais interessantes de discutir. Como vai lidar Carneiro com um apoio a um PSD como primeiro partido, mas dependente dos votos do Chega? Quais são as condições do PS para viabilizar um governo PSD e evitar a chantagem do Chega? Acabará por ser uma forma qualquer de Bloco Central que, para ter sentido, tem de garantir duração e sustentabilidade. Hoje, nas condições actuais, isso é quase impossível. Do mesmo modo, como vai Pedro Nuno Santos ultrapassar a agressividade da política externa do PCP, em particular na Ucrânia? E o que é que dará aos partidos fragmentados da esquerda, ao Livre, ao Bloco, ao PAN, tanto mais que tudo indica que o número de deputados do PCP vai ser muito pequeno? Se a discussão enunciasse estas mais que prováveis realidades pós-eleitorais seria muito mais esclarecedora, mas todos querem manter uma hipotética margem de manobra à custa da transparência do voto.

