O problema político em que o Congresso falhou por omissão é muito mais importante para o futuro do PSD do que a táctica eleitoral. Centra-se na política de alianças, muito para além dos acordos eleitorais, mas sobre a governação.

1. Uma coisa é o Congresso do PSD ter corrido bem a Montenegro, outra é ter corrido bem ao PSD. Uma coisa pode não comunicar com a outra. As razões por que correu bem a Montenegro são de três tipos: actuação do próprio, políticas e coreográficas. O peso de umas ou outras ainda é prematuro de analisar, porque precisam de tempo.