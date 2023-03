O principal risco para a nossa democracia…

…é nos nossos dias, em Portugal e em vários países democráticos, a ascensão do populismo. A palavra, o conceito e a definição do populismo enchem tratados de ciência política e são em si mesmos bastante controversos. Eu vou-me ficar por uma definição simples, que reconheço pode ser incompleta e na sua aplicação simplista. Mas para o que quero dizer basta-me: o populismo nasce e cresce pela substituição da democracia pela demagogia. A demagogia, tal como a democracia, tem uma base popular, implica a aceitação da vontade popular, pode implicar processos eleitorais semelhantes aos de uma democracia e, de um modo geral, é “irmã” da democracia. Tem apenas uma diferença crucial: na democracia a vontade popular é moderada pelo primado da lei e pela existência de um sistema de mediações que introduzem uma racionalidade, um tempo lento, um princípio de representação que contrariam a emotividade da demagogia. A democracia precisa de emoção, de razão e de virtude, a demagogia precisa apenas de emoção.



O papel da emoção na demagogia

A imersão de toda a sociedade no pathos, cujos instrumentos vão da comunicação social tablóide às redes sociais, gera mecanismos de imediaticidade, de dissolução da separação entre a verdade e a mentira, de igualitarismo agressivo, cujo papel no espaço público é cada vez maior. A partir desse sistema demagógico, torna-se muito difícil manter os procedimentos e as regras da democracia, e a demagogia dissemina-se como um veneno, condicionando tudo, gerando fenómenos de opinião agressiva, varrendo a moderação. Os julgamentos tornam-se excepção, os linchamentos a regra. Um dos primeiros sinais do ascenso do populismo é o incremento da agressividade no debate político e a radicalização. Com o crescendo da radicalização, querer manter o sadio debate de diferenças, que caracteriza a democracia torna-se praticamente impossível. Tudo se organiza como exércitos num campo de batalha, ou se mata ou se morre, quem não está connosco é inimigo.



O que se passou com o debate sobre as medidas da habitação

O recente pacote de medidas do Governo para defrontar a escassez de habitação a preços aceitáveis e em particular a questão do “arrendamento compulsivo”, é um exemplo perfeito da radicalização do nosso debate público. O pacote pode implicar muitas e sérias críticas, parece apressado, inexequível, tão complicado que muito dificilmente poderá ser aplicado e pouco estudado no pormenor, ou seja, uma quantidade considerável de defeitos que, se a oposição pegasse racionalmente neles, podia ter ganho de causa. Mas o culminar nas críticas a este pacote de medidas encontra-se na acusação que o líder do principal partido da oposição verbalizou: o seu autor, António Costa, é “comunista” e o pacote é um assalto ideológico marxista ao direito de propriedade. Montenegro, pelas suas particulares responsabilidades deu ao anátema de “comunista” apenas o chapéu do radicalismo que, do Chega à IL, andava por aí.