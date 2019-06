O papel perverso em política dos pedidos de desculpa

No dia do cigano, o antropólogo José Pereira Bastos fez uma intervenção duríssima sobre a condição cigana em Portugal, descrevendo com inteira razão que o mais importante, senão o único, racismo português dirige-se contra os ciganos. Tudo o que ele disse é verdade, os exemplos, as descrições, as atitudes, as condições, tudo. Só estragou a justeza da sua intervenção quando apelou a que houvesse um pedido de desculpa colectivo dos portugueses aos ciganos pelo seu mau tratamento.Fui sempre contra esta nova forma de declaração política que é o pedido de desculpa. Quando Jaime Gama propôs na Assembleia um pedido de desculpa pela expulsão dos judeus de Portugal pelo Rei D. Manuel I, manifestei-me contra, e o voto não passou, o que me trouxe referências pouco amáveis da imprensa israelita. Do mesmo modo, nunca concordei com a chuva de pedidos de desculpa que, desde o Papa aos actores de Hollywood e celebridades da TV, aos debates sobre as desculpas pela escravatura e pela colonização, pela homofobia e pelo racismo, se tornaram um verdadeiro lugar -comum da política contemporânea, como se, pelo acto tantas vezes hipócrita do pedido de desculpa, fosse possível não só alterar a história como "lavar" culpas reais ou imaginárias.

