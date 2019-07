As perguntas que devíamos estar sempre a fazer...

Se há grande hipocrisia no que é suposto existir de regulação na Rede é a fantochada de considerar que os "eu aceito" que pululam em qualquer lado, e que as pessoas clicam quase automaticamente, não resolvem qualquer problema de privacidade e abuso, e são uma forma de consentimento

30-06-2019

O racismo contra os ciganos é um facto, e a sua condição social inaceitável. Mas se vamos colocar as coisas no domínio da culpa e da desculpa, então temos que falar do conjunto de atitudes da própria comunidade cigana que agrava esse racismo