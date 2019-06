Capa edição 790

Há alturas em que me sinto pedante durante uns dias, e depois passa-me. Mas não esqueço. É o caso destes dias pós-10 de Junho em que assisto a uma espécie de embasbacamento colectivo, por causa de meia dúzia de inanidades e platitudes que, pelos vistos, funcionam num País em que cada vez mais a "cultura" é jornalística e pouco mais. O que é impressionante é ver que não valeu nada o Antero, o Eça, o Ramalho, o Pessoa, o Orlando Ribeiro, o Eduardo Lourenço, e muitos mais, terem estudado e discutido tudo isto, que não encontramos um grama do que disseram e pensaram nesta pobreza de debate, se é que se lhe pode chamar assim.Esta tentação do pedantismo já não é a primeira vez que me acontece. Uma outra foi quando Aguiar-Branco fez na Assembleia um discurso do 25 de Abril em que citou Rosa Luxemburgo. Era ver o ar embevecido dos comentários, por aquilo que era uma citação da Wikipédia, ainda por cima erradamente atribuída a uma declaração de Rosa Luxemburgo feita em 1921, ou seja dois anos depois de ter sido assassinada. Quem citou conseguiu os seus objectivos, mesmo que não faça a mínima ideia de quem foi Rosa Luxemburgo, porque atribuir-lhe ter feito tal declaração naquela data é mesmo não saber nada da personagem. Lá fiquei pedante uns dias, acompanhado pelos meus companheiros parlamentares esquerdistas que também arregalaram os olhos ao ouvir tal asneira, mas o festim dos espantos durou o que tinha de durar e acrescentou-se àquilo a que chamamos experiência.Nem vale a pena esperar que isto mude.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico