Coisas que não interessam a ninguém

Na declaração original do PPD, em 6 de Maio de 1974, logo a seguir à queda da ditadura e muito antes do PREC, explica-se a "visão social-democrata da vida económico-social" que seria a base do novo partido:



"a) Planificação e organização da economia com participação de todos os interessados, designadamente das classes trabalhadoras e tendo como objectivos: desenvolvimento económico acelerado; - satisfação das necessidades individuais e colectivas, com absoluta prioridade às condições de base da população (alimentação, habitação, educação, saúde e segurança social); - justa distribuição do rendimento nacional.



b) Predomínio do interesse público sobre os interesses privados, assegurando o controlo da vida económica pelo poder político (…).