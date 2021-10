Isto está bonito! A ascensão da censura

A tempestade à volta de uma declaração de Clara Ferreira Alves de "que não sabe muito bem o que eles [trans] são" (cito da imprensa porque não vi o programa), seguida dos apelos ao seu "cancelamento" no Twitter, é pura e simplesmente um atentado à liberdade e um apelo à censura. Podem dar-lhe 50 nomes, e nenhum é mais exacto do que censura. Infelizmente isto está a repetir-se vezes demais para não ser preocupante. Umas vezes vem do Governo e da União Europeia, como o célebre artigo 6º, mas cada vez mais vem de grupos que querem impor à sociedade a sua visão do mundo à força de anátemas e proibições lexicais, destinadas a criar um mundo orwelliano em que a liberdade estiola por força do policiamento mental e da autocensura.



As tendências censórias crescem à medida que as redes sociais se transformam numa espécie de tribunal popular, e que os jornalistas, que deviam saber o bê-á-bá da sua profissão, as amplificam e lhes dão um eco no lugar que não devem ter: como se fossem notícias e como se houvesse nas redes sociais uma espécie de democracia directa que exprime uma qualquer "opinião pública". O número de pessoas que usa as redes sociais para falar destas agendas na moda, vindas dos jornais, da televisão, da comunicação social, é irrelevante e faz parte do mesmo "meio" activista destas causas. A sua expressão só ganha força porque é mimética com a ecologia da comunicação social e da televisão espectáculo.

Porque é que eu não posso dizer algo tão inócuo como que não sei o que são os trans (devia colocar aspas em "trans" ou não?) como disse a Clara Ferreira Alves, ou que não sei o que é o + na litania LGBTQ+, como já disse, escrevi e repito? A criação de um catálogo de preferências sexuais codificadas, o tal LGBTQ+, seria ridículo se não se transformasse numa espécie de mantra bíblico em que, devido ao seu conteúdo sagrado, não se pode mudar uma letra sem ser-se blasfemo.



O mundo deles é feito de "arrasos". Eles falam, escrevem, pensam da mesma maneira como um ditador que nos exige obediência à força, às suas palavras, às suas expressões, às suas classificações. Estes censores fazem o mesmo: ou falas como nós, com as nossas regras, com o nosso léxico, ou não tens direito a falar e levas um "arraso". E se o não fazes és um "nojo" (expressão utilizada para atacar Clara Ferreira Alves) que estás a pôr em causa a nossa "identidade".