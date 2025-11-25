Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
25 de novembro de 2025 às 23:00

A vandalização dos cartazes do Chega

Vou mais uma vez repetir que o meu entendimento da liberdade de expressão é muito lato e permite mesmo aquilo que se chama “discurso de ódio”. Seja como for, a vandalização é condenável.

Sou completamente contra a vandalização dos cartazes do Chega que se dá um pouco por todo o país. Do mesmo modo como tenho denunciado a vandalização dos grafitos pró-palestinianos, que, diferente do caso do Chega, parecem resultar de uma operação organizada pró-israelita. É verdade que os cartazes são xenófobos e racistas, mas quem tem de decidir se isso viola a lei é o poder judicial. Vou mais uma vez repetir que o meu entendimento da liberdade de expressão é muito lato e permite mesmo aquilo que se chama “discurso de ódio”. Seja como for, a vandalização é condenável.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Crime organizado Crime Vandalismo Realeza CHEGA Donald Trump Ucrânia Bangladesh Rússia Casa Branca
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

A vandalização dos cartazes do Chega