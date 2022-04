A ineficácia das organizações internacionais

A guerra da Ucrânia mostrou que instituições como a ONU, ou o Tribunal Internacional de Justiça, são completamente ineficazes quando os beligerantes ou as suas extensões têm direito de veto no Conselho de Segurança. O papel humanitário da ONU é relevante e não pode ser substituído por nada existente, mas isso não trava uma guerra. Toda a possível negociação entre a Ucrânia e a Rússia, em grande parte mais coreografia do que realidade, escapa à ONU e ou passa por países terceiros com relações especiais com um dos beligerantes, a Turquia por exemplo, ou não existe.