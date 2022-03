O que é que custa dizer “condeno a invasão russa da Ucrânia”…

…e depois continuar dizendo que sim, a NATO tem responsabilidades na situação? Sim. A NATO ameaça a segurança da Federação Russa. Sim, a Ucrânia queria entrar para a NATO (e deviam acrescentar, a NATO não queria a entrada da Ucrânia…). Sim, parece ter havido a violação de um acordo entre os "ocidentais" e os russos para não levar a NATO até junto das fronteiras da Rússia. Sim, tudo isto, mas, mesmo assim, condenamos a invasão da Ucrânia. É esta pequena frase que falta que torna toda a conversa contra a guerra e a favor da paz no contrário da denúncia da guerra e da defesa da paz. Coloca o PCP do lado do invasor, um autocrata corrupto e ligado à cleptocracia russa. O que é que isto tem a ver com o socialismo? Nada.