Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
19 de maio de 2026 às 23:00

A armadilha de Tucídides

Na noite que passou em Pequim, Trump dedicou-se a explicar que quando Xi falou do declínio da América não era com ele, mas com Biden. Depois voltou aos seus temas favoritos, o salão de baile e uma nova proposta para estragar Washington, um jardim com centenas de estátuas dos” heróis americanos”.

Quando o Presidente Xi se referiu à “armadilha de Tucídides” diante de Trump, este, que não faz a mínima ideia do que isso significa, deve ter pensado: ele está a elogiar-me ou a insultar-me. E depois deve ter concluído que o “amigo” Xi não se atreveria a insultá-lo e caminhou para a frente todo contente. Os chineses, que “levaram” Trump do princípio ao fim, puseram em acto o seu conhecimento de quem era Trump e do que o movia, vaidade, passadeiras vermelhas, tropas super alinhadas, hinos e fanfarras, e mantiveram-no todo babado, que é com a baba que ele “pensa”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Trump passado Parto parta Partido Comunista Português CDS - Partido Popular Estados Unidos Carlos Luís Brito Portugal Partido Social Democrata Nuno Melo Washington D.C. Taiwan Joe Biden Silva Marques Dia da Liberdade
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A armadilha de Tucídides