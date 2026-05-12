Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
12 de maio de 2026 às 23:00

O argumento da "modernidade"

Um dos efeitos dos últimos tempos foi o revelar com maior clareza a colagem do Chega ao regime da ditadura. Já se sabia, mas agora sabe-se melhor, com declarações explícitas como a da “revolução miserável” para o 25 de Abril. (...) Agora perdeu-se a vergonha face a Salazar e Caetano e isso traz mais fragilidade do que força

Cada vez mais se justifica tudo com a combinação de várias frases do tipo “o mundo mudou”, “isto já não é o que era, é preciso evoluir”, a “modernidade impõe-nos novas soluções”. Quando se colocam algumas reservas face às matérias em que frases como estas servem para propor medidas, a experiência mostra que praticamente em todos os casos ou se trata de um modismo ou da aceitação de velhas medidas com o disfarce de “novas”, ou “novas” medidas cujos resultados são muito inferiores ao estrago que provocam.

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