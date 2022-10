Portugal e a guerra

Pensar que o País está mais seguro apenas porque está longe da guerra é uma ilusão alimentada por um Governo que não tem interesse em discutir o papel de Portugal no conflito e por uma oposição que, aparentemente, não tem nada para dizer sobre o assunto.

A invasão russa da Ucrânia será, provavelmente, o evento determinante da década, sendo apenas equiparável neste século aos atentados do 11 de setembro de 2001. Todavia, passados oito meses, a guerra às portas da União Europeia (UE) está totalmente ausente do discurso político português. Discutem-se os aumentos das pensões, os apoios sociais às famílias, os preços da energia e dos combustíveis, as taxas de juro e a inflação, como se tudo não passasse de mais uma crise, relegando para segundo plano, ou ignorando até, um fator fundamental: a Europa – incluindo Portugal – está em guerra.