O fosso entre opinião pública e publicada continua a aumentar

Durante as últimas duas semanas o País político passou dias e dias a debater a queda do Partido Socialista (PS) e a subida do Partido Social Democrata (PSD). Foram horas de debates, apoiados em sondagens mais ou menos diárias, que garantiam como Rui Rio tinha ressuscitado das cinzas para ameaçar a governação de António Costa, com a possibilidade de uma maioria de direita no Parlamento. O que os resultados provisórios mostram é algo completamente diferente: o PS ficará perto da maioria absoluta. Ou seja, o país real continua a estar muito distante do País político e, sobretudo, do País dos comentadores políticos e da comunicação social.