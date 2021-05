O poder a quem?

Saídos desta enormidade de um ano, precisamos de mudar. Todos concordam sobre as prioridades. A começar pelo emprego e pela justiça célere, pela educação e pela saúde, pelo desenvolvimento económico e crescimento do bem-estar individual e coletivo, pela melhor eficácia dos serviços públicos e pela mais rigorosa fiscalização da atividade do Estado, pela defesa da soberania e pela modernização face ao exterior, pela proteção da diáspora e pela dignificação da cultura nacional.



Quando digo "todos", embora não tenha feito as contas, guio-me pelas amostras quantitativas e qualitativas. O catálogo atrás traçado não parece ter inimigos.



Claro que onde há acordo no que deve ser feito há em geral desacordo acerca de como fazer. Concordamos quanto aos fins, mas não quanto aos instrumentos.