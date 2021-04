Retrato de família

A leitura da decisão instrutória de Ivo Rosa fez-se com a visão pós-moderna dos painéis de Nuno Gonçalves, em fundo.

Estes retrataram, entre o naturalismo e a metáfora, a sociedade portuguesa do Renascimento, e sobretudo a sua classe política. O juiz instrutor fez o mesmo, involuntariamente e sob forma de argumentário, sobre o que somos no século XXI.

Não conheço o digno magistrado, não faço juízos de valor sobre o mesmo, e não vejo outra via para a prossecução da imperfeitíssima justiça humana, numa sociedade decente e pacífica, a não ser pelos mecanismos judiciais, incluindo o sistema de recursos.



Este é o correspondente ao mecanismo de freios e contrapesos, e separação e fiscalização de poderes do Estado, no domínio da política.



Li as 6.709 páginas de texto e as 19 de índice.