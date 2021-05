O outro cósmico

Que consequências – a começar pela fé religiosa – teria a revelação, com provas concretas e palpáveis, da existência de vida inteligente noutros pontos do universo? E estamos, como alguns dizem, à beira desse impacto?

Sou suficientemente velho para me lembrar das noites passadas a discutir O Despertar dos Mágicos, de Jacques Bergier e Louis Pauwels, publicado em 1960, e que me chegou às mãos uma década e meia depois, acrescentado e melhorado.



Tratava-se da primeira grande investigação sobre o Fantástico, o Maravilhoso e o encriptado, terrestre e extraterrestre, através da história, através das culturas, através das convenções.



Por alguma razão Hergé colocou um Bergier caricaturado no enredo da última grande aventura de Tintin, Voo 714 para Sydney, que lidava precisamente com hipotéticas civilizações cósmicas.