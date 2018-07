O estado do condomínio

Por outras palavras, foi uma cimeira inútil, a não ser para o putativo bem-estar e imagem pessoais dos intervenientes, e para o que julgavam ser "diplomacia de alto nível".



Mas não é Metternich quem quer.



A arte da negociação entre estadistas não consiste no disfarce das dificuldades reais, para consumo da imprensa mais ou menos tablóide.



E não se traduz numa sucessão de salamaleques e boas oportunidades para os fotógrafos, como alternativa à construção de soluções políticas, compromissos, concessões e reiterações.



Trump não ganhou nada com isto, nem interna nem externamente, teve de se corrigir e hoje deseja sobretudo "esquecer e recomeçar", como me diz fonte próxima.



Quanto a Vladimir Putin, pode falar grosso no encontro anual dos diplomatas russos no exterior (incluindo o novo embaixador em Lisboa, o ex-porta-voz e figura maior em Cuba, Mikhail Kamynin), anunciar múltiplos triunfos e "uma nova era", mas a sondagem do instituto VITsIOM não mente: por causa do apertar do cinto interno (alguém tem de pagar o Mundial) e do aumento da idade que dá direito a pensão, tem hoje 37% de popularidade (segundo a mesma instituição, estava em 75% em 2015).



O falhanço deste encontro mede-se também na realidade exterior, palpável, que verdadeiramente determina os destinos dos dois Estados. Antes de partir para Helsínquia, Trump assinou os 79 pontos do comunicado final da cimeira da NATO. São estes que fazem política e doutrina, não as erupções de Twitter.



No mesmo texto, a Rússia é citada 66 vezes.



Aí se descreve o regime russo como autor de "acções agressivas que constituem um desafio constante (...) e minam a ordem internacional".



Aí se diz que, na relação bilateral com a NATO, enquanto esta manteve as suas obrigações, Moscovo "violou os valores, princípios e compromissos" acordados.



Aí se diz que a Rússia executou "uma ocupação ilegal e ilegítima da Crimeia, e a desestabilização do leste da Ucrânia".



Aí se acusa a Rússia de continuar "acções híbridas", político-militares, por toda a Europa, tendo a Aliança formado "grupos de missão" para responder à ameaça.



Aí se exige a saída das forças militares russas da Ucrânia, da Moldova e da Geórgia.



Aí se diz que a Rússia tem de aceitar "responsabilidade integral" no abate do avião civil que executava o voo MH17.



Aí se acusa a Rússia de violar o tratado INF, com o novo míssil 9M729.



E aí se diz, sem referir directamente a Rússia, que os membros da Aliança precisam de se proteger contra uma dependência energética que se traduza em "coacção ou manipulação".



Será preciso revelar mais?



Muito bem. Leiam o que se segue.



O estado do condomínio (II)

Durante o último tango em Helsínquia, a Sexta Esquadra americana conduzia o exercício Sea Breeze. Deu-se com forças da NATO e da Ucrânia, no Mar Negro, mesmo em frente da Crimeia.



Ao mesmo tempo, o Pentágono fornecia mais 200 milhões em material aos ucranianos, e a NSA e o Ciber-Comando dos EUA inauguravam, sob o general Paul Nakasone, o RSG, novo grupo de defesa e contra-ataque a ameaças cibernéticas russas.



E era detida nos EUA Maria Butina (na foto), acusada de liderar uma rede de espionagem comandada pelo GRU, em Moscovo, com 12 indiciados. Poucas semanas antes, a CIA felicitava o SIS português pelo sucesso da Operação Boris, que descobrira uma toupeira no Forte da Ameixoeira.



"Apaziguamento?"



Alertar, tranquilizar, esclarecer

O feliz arrefecimento de Portugal, e a impossibilidade de arder o que já ardera, juntamente com a existência de um sistema de prevenção, baseado nas lições aprendidas, tornou o rectângulo mais sereno, face ao perigo de incêndio. Mas a emergência nacional sueca, onde chega a arder a Lapónia, no círculo Árctico, e onde a fiel ajuda de 12 países europeus não chega, deve preocupar. Cresce a necessidade de um sistema de alerta sofisticado e global, que evite pânico. A situação de quase descontrolo perto de Pinhal Novo foi presenciada por milhares de famílias de automobilistas, que temiam um novo Pedrógão Grande. Muitas ficaram uma hora sem saber o que fazer, apesar do 112 e das boas práticas.



No laboratório dos sons

Festejando John Zorn, Lisboa imagina e cria sons. O lendário e genial flautista Robert Dick surpreende no dia 1, e o dueto místico Jumalattaret toca a 29: a voz de Barbara Hannigan é imperdível.



De salientar ainda o magistral trio do guitarrista Marc Ribot, Asmodeus, entre o jazz e o rock "progressivo", o quarteto Nova, onde se destaca o vibrafone de Kelly Wollesen e o contrabaixo lírico de Trevor Dunn (30), ou o trio de órgão de John Medeski (1), e a incrível pianista Kris Davis (4). As experiências electrizantes são muitas: Trigger (4), Insurrection, James Moore e o quarteto de guitarras Dither (3).



Pode parecer Jimi Hendrix, Robert Fripp, Coltrane ou Bach no espaço. Tudo na Gulbenkian.

Poucos dias depois da bizarra cimeira Trump/Putin, um departamento de análise dos EUA (digamos assim) produziu um documento de três páginas, onde se prova que 90% dos tópicos discutidos resultaram em desacordo.No fundo, só houve "entendimento limitado" quanto a "construção de medidas de confiança político-militares (...), especialmente na gestão dos arsenais nucleares", "cooperação judiciária na luta contra o Daesh", "reconhecimento das preocupações de segurança israelitas" e "certos elementos de consulta (...) na Síria".Na questão do Irão, nas sanções internacionais e bilaterais à Rússia, no Donbass (regiões de Luhansk e Donetsk), na anexação da Crimeia, no fornecimento de gás e petróleo à Europa, na possível adesão de Tbilissi e Kiev à NATO, na presença permanente e ilimitada de forças americanas e russas na Síria, na ciberinterferência e na subversão russa de instituições americanas, na ajuda militar dos EUA às forças ucranianas, na investigação do caso Skripal, no abate do MH17, no alegado uso de armas químicas em Duma e noutras áreas atacadas pelo regime de Assad, na concessão de mais poderes "executivos" à OPAQ, não só não houve acordo algum, como se registou uma "profunda oposição de pontos de vista, interpretações, análise e prova dos factos no terreno".