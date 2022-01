O dia do juízo

À exceção de uma sondagem bizarra, que não parece sustentar-se em nada, e que lembra outra famosa “iniciativa estatística” aquando de eleições autárquicas de 2005, todos os estudos de opinião indicam uma espécie de “empate técnico” nas legislativas.



PS e PSD parecem estar no mesmo patamar, CH superior a BE, IL acima da CDU, com PAN e Livre à distância de um outra vez naufragante CDS. Sem PAN, o “hemisfério esquerdo” teria uma desvantagem de 0,8 em relação às “direitas”. Com PAN, uma vantagem do mesmo teor.



O reconhecimento dos “animalistas” como uma perigosa quantidade desconhecida (sobretudo debaixo da nova liderança, menos dogmática e populista do que a anterior) tem levado a um discurso algo alterado de várias forças da “esquerda”, e sobretudo por parte do PCP. Este tem, obviamente, os seus próprios Verdes (PEV), e ter-se-á ressentido quando a responsável do PAN se referiu à impossibilidade de se aliar a “forças totalitárias”.