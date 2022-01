Vem aí a mudança. Mas qual?

Jurava-me um candidato frustrado às presidenciais de 1976: “Meu Caro Amigo, hoje, no bar X, toda a gente que me viu diz que vai votar em mim.”



Não me disse nunca se as opiniões tinham sido recolhidas antes ou depois do cocktail. Mas se a família não o tivesse dissuadido docemente, começaria a angariar apoios, e acabava a fazer figuras tristes.



Só há duas formas de prever o voto de dia 30: de maneira impressionista, falando com amigos em sítios seletos, ou analisando e comparando dados estatísticos.