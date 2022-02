Úteis e inúteis

Ano 1979. Num País que já não existe, o PCP saíra da clandestinidade de 1973 para 18,8% dos votos parlamentares. O CDS, albergado na AD, já não precisava de recorrer aos ciganos de Galvão de Melo para proteger as suas sedes atacadas. E a taxa de participação eleitoral era de 82,9%.



2022. Como se dizia na semana passada, os pequenos partidos iriam resolver as legislativas. E assim foi.



Na verdade, o registado “empate técnico” do PSD e PS, visível em quase todas as sondagens, foi quebrado por essas forças menores.