Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
12 de maio de 2026 às 23:00

Uma questão de imaginação: resposta a António Jacinto Pascoal

O feminismo que defendo não se confunde com uma cruzada contra os homens, mas antes assenta na construção de um sistema novo com regras e valores que decorrem da plena participação política das mulheres

António Jacinto Pascoal ouviu o episódio que gravei com Ana Sá Lopes para o podcast O que fazer quando tudo arde e respondeu nas páginas do Público com o texto “As vítimas do patriarcado e a alavanca psíquica”. Agradeço-lhe o contraditório e a oportunidade de melhor densificar alguns pontos.

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