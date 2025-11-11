Sábado – Pense por si

Censurado por perguntar: Quem paga a reparação de Gaza?

O jornalista italiano Gabriele Nunziati questionou a Comissão Europeia: se a Rússia deveria pagar a reconstrução da Ucrânia, será que, em coerência, considerava também que Israel deveria pagar pela reconstrução de Gaza?

Ao longo das últimas semanas, o Conselho Europeu tem debatido intensamente a proposta da Comissão Europeia de realizar um “empréstimo por reparações” de 140 mil milhões de euros à Ucrânia, usando como garantia os mais de 250 mil milhões de ativos financeiros russos arrestados na UE desde o início da guerra. Embora se trate, em teoria, de um empréstimo, a probabilidade é que na prática a operação seja uma doação, já que a Ucrânia só terá de devolver qualquer quantia caso a Rússia pague reparações no final da guerra – o que sabemos ser altamente improvável.

