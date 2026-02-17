Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
17 de fevereiro de 2026 às 23:00

Sozinhos em casa

Os adultos de hoje não querem que os filhos andem lá fora, na tarefa arriscada de serem crianças. Também não querem que andem cá dentro, na Internet – o que implicaria vigilância

AQUI HÁ UNS TEMPOS, quando a The Economist colocou a economia portuguesa no altar, o governo fez vénias sucessivas. A revista era então a autoridade máxima em matérias mundanas – e a festa em S. Bento foi demorada e rija.

Tópicos Casa nova Casa Nova casa Caso André Ventura Jair Bolsonaro Maria Lúcia Amaral Pedro Passos Coelho The Economist
Sozinhos em casa