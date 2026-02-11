Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

A pornografia da virtude

O liberalismo, como modo de vida, nunca criou raízes profundas nesta terra bruta. O português médio sempre preferiu os confortos da unanimidade — e, quando necessário, da inquisição. É isso que explica que, seis anos depois, o dr. Ventura continue a não ser pensável.

Seguro venceu, Ventura perdeu – o resultado foi justo, previsível, quase entediante. Mas, para a história, ficarão três semanas de histeria manufacturada (obrigado, Chomsky) em busca dos “fascistas” escondidos. A natureza da coisa lembrou uma certa peça de Arthur Miller que metia bruxas na cidade de Salem – ou, para irmos directamente à fonte, as tropelias do senador Joseph McCarthy à frente da Comissão de Actividades Anti-americanas. “O senhor é, ou alguma vez foi, membro do partido comunista?”

