ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O DRAMA DO ORÇAMENTO é um clássico desta estação. Nos últimos anos, mesmo com um acordo entre as esquerdas, o jornalismo caseiro alimentava o suspense sobre um desfecho mais que previsível.Agora, quando não há acordo, o suspense subiu um degrau: querem ver que é desta que vem aí uma crise política?