Um dia, seremos nós os macacos do futuro. Mas, enquanto esse futuro não chega, lá vamos apagando a história (“descolonizando”, para usar a palavra dos hominídeos do século XXI) e limpando os vestígios materiais ou linguísticos desse passado de trevas

O vírus da solidariedade atacou a responsável pelo Conselho de Finanças Públicas: para a dra. Nazaré da Costa Cabral, “financiar a pandemia” podia passar pela criação de um imposto extraordinário. A conta, como sempre, seria para a mesa do costume

O caso da Universidade de Edimburgo é exemplar: agora, para não ofender a sensibilidade da seita, o nome de David Hume será apagado de um dos seus edifícios. Porque era “racista”, como acusam os analfabetos do anacronismo?

A ministra da Segurança Social deu uma entrevista na qual, basicamente, disse que não tinha nada a ver com nada. Gostei. Para começar, tenho simpatia pela dra. Ana Mendes Godinho: não é todos os dias que vemos uma pessoa genuinamente feliz por existir

Para a esquerda, Costa acena com um acordo a longo prazo, ou até a médio, que lhe permita aprovar os Orçamentos duros dos próximos anos. Mas Costa pretende mais: um qualquer acordo com o PC e o Bloco significaria paz nas ruas e sossego nos jornais

Eu não gosto de pessoas. E aplico à espécie, na qual me incluo, a total inversão do ónus da prova: todos são culpados, até prova em contrário. E nesse “todos” não há distinção de raça, credo, nacionalidade ou sexo

11-07-2020

Se partirmos do pressuposto de que a democracia liberal se sustenta sobre vários pilares – o sufrágio universal, o pluralismo partidário, a existência de uma assembleia representativa, etc. – a forma como Rio degrada o papel do parlamento, optando por uma visão cesarista da política, é um triste sintoma da nossa saúde democrática