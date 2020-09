ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

DONALD TRUMP começou a tradição: e que tal insultar os adversários com epítetos brutais e memoráveis?A lista, em quatro anos, tornou-se imensa. Mas eu confesso uma certa queda por "Joe Hiden" (para o esquivo Joe Biden); "Mini Mike" (para o pequeno Michael Bloomberg); "Low Energy Jeb" (para o frustrante Jeb Bush); e, claro, "Little Rocket Man" (para o demente da Coreia do Norte). Até o vírus que nos consome teve direito a baptismo. Sim, "vírus chinês" foi bastante pedestre. Mas Trump, que sabe entreter uma plateia, redimiu-se com o fabuloso "Kung Flu".